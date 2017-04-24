مصري يقتل زوجته صفعاً على وجهها

قتل مصري زوجته صفعًا على الوجه بعد أن أصر على قتلها بهذه الطريقه دون أي آثار للدماء لتسقط جثة هامدة على الأرض من شدة ما تعرضت له من إهانات وضرب على وجهها لأكثر من ساعة ونصف تقريبًا.

وكانت الواقعة في إحدى مدن محافظة القليوبية بوصول ربة منزل في بداية العقد الثالث من عمرها إلى المستشفى جثة هامدة بعد أن اعتقدت والدتها أنها في حالة إعياء شديدة أو إغماء تعرضت له من كثرة الضرب.

وفوجئت الأم بوفاة ابنتها لتبدأ الإجراءات الرسمية بعد أن ذكر الأطباء بوجود شبهة جنائية في الحادث وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وانتقل رجال الأمن للمستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيث اتهمت والدة المجني عليها زوج ابنتها الضحية بقتلها بعد أن واصل ضربها على الوجه فقط لأكثر من ساعة ونصف دون رحمة حتى سقطت على الأرض.

واتهمت السيدة 58 عامًا زوج ابنتها العامل 33 عامًا بقتل المجني عليها صفعًا بالوجه بعد عدم استجابته لاستغاثة الأم بالتوقف عن ضربها حيث كانت برفقة ابنتها في منزلها وقت وقوع الحادث.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية.

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