مصر : سجن مواطنة جمعت بين 4 أزواج في وقت واحد

أصدر القضاء المصري حكمًا بحبس ربة منزل، عامًا واحدًا، لكونها جمعت بين 4 أزواج عرفيًا في وقت واحد، عبر تحرير عقود الزواج والاحتفاظ بها داخل شقتها، حيث تمارس العلاقة الزوجية معهم جميعًا في أوقات مختلفة.

و بدأت الواقعة رسميًا بتلقى ضباط مباحث الآداب في محافظة الشرقية بلاغًا يفيد بتردد أكثر من رجل على ربة منزل في العقد الرابع من العمر، الأمر الذي أثار شكوك الجيران و المقيمين بجوارها.

وبالمتابعة وجمع المعلومات، تم تحديد موعد لمداهمة شقتها، حيث تم القبض عليها وبرفقتها سائق أثناء ممارسة العلاقة الجنسية، لتدعي أمام رجال الشرطة أنه زوجها وفقا للعقد العرفي الذي كان بحوزتها.

وبتفتيش شقة المتهمة تم العثور على 3 عقود زواج عرفي أخرى، مع اختلاف اسم الزوج وتاريخ الزواج وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وكافة العقود تم تحريرها في عام واحد تقريبًا.

كما عثر رجال الأمن على بعض الهواتف المحمولة التي تستخدمها المتهمة، وبها مقاطع جنسية ورقص وتمت إحالتها للمحاكمة، لتصدر محكمة جنح الزقازيق بالمحافظة حكمها السابق.

عكس السير