وزير الدفاع الإسرائيلي السابق : تنظيم ” داعش ” اعتذر بعد إطلاق عناصره النار باتجاه الجولان !

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون خلال مشاركته في فعاليات “السبت الثقافي”، النقاب عن اعتذار تنظيم الدولة الإسلامية لإسرائيل فور إطلاق عناصره النار باتجاه مواقع للاحتلال في الجولان.

ونقلت صحيفة “معاريف” على موقعها الإلكتروني عن يعالون قوله إن تنظيم الدولة أطلق النار باتجاه الجولان مرة واحدة فقط، وسارع إلى الاعتذار فورا.

وأشار يعالون إلى أن غالبية عمليات إطلاق النار التي وقعت في الجولان كان مصدرها المناطق الخاضعة لسيطرة “الجيش السوري”، باستثناء حادثة واحدة فقط وقعت مؤخرا أطلق فيها عناصر من تنظيم الدولة النار عن طريق الخطأ، وسارع التنظيم فورا إلى تقديم الاعتذار.

واتهم الوزير السابق إيران بالمسؤولية عن عمليات إطلاق النار باتجاه إسرائيل، قائلا إن “الإيرانيين هم من يوجهون عمليات إطلاق النار ضد إسرائيل”. (aljazeera)

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