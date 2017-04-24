وقف الديانة التركي يعتزم ترميم 66 مسجداً في ريف حلب

قرر وقف الديانة التركي، بالتعاون مع رئاسة الوزراء، إعادة إعمار وترميم 66 مسجداً في مدن جرابلس واعزاز والراعي شمالي سوريا، بعد أن تحررت من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بفضل عملية درع الفرات.

وأوضح مصطفى توتقون مدير الوقف، أنّ وقف الديانة التركي أشرف على ترميم وبناء العديد من المساجد في العالم، ايماناً بأنّ المساجد تعد من الأماكن التي توحّد القلوب وتجمع الناس على المحبة.

وتابع توتقون قائلاً: “منذ أن وضعنا حجر الأساس لمسجدة قوجة تبه في العاصمة أنقرة قبل عدة أعوام إلى يومنا هذا، قمنا ببناء 3 آلاف و603 مسجداً ومركزا تعليمياً في الداخل التركي، وأكثر من 100 مسجد ومركز تعليمي في 25 دولة مختلفة”.

وأردف قائلاً: “نعمل حالياً على بناء 5 مساجد في 5 دولة مختلفة، وهناك 10 مساجد قيد التخطيط والدراسة في 9 دول، وفي الداخل التركي هناك 14 مسجداً في 9 ولايات مختلفة قيد الإنشاء، و13 مسجداً قيد التخطيط والدراسة”.

وأوضح توتقون أنّ إدارة وقف الديانة التركي أجرت دراسة تقييمية حول وضع المساجد في المناطق التي حُررت من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في شمال سوريا ضمن إطار عملية درع الفرات التي انطلقت في 24 آب/ أغسطس الماضي بالتعاون ما بين القوات التركية وعناصر المعارضة السورية المعتدلة.

وأشار إلى أنّ نتيجة الدراسة التقييمية أظهرت حاجة 66 مسجداً في مدن جرابلس وأعزاز والراعي، إلى إعادة الإعمار والترميم، وقررت الإدارة البدء بتوفير احتياجات تلك المساجد، وذلك بالتعاون مع رئاسة الوزراء التركية.

وتابع: “المساجد التي أنشأناها في العالم، بعثت السرور في نفوس الأمة الإسلامية، وفي الشمال السوري وخاصة في مدينة جرابلس، أتممنا إعادة بناء وترميم مسجد الكبير، ومسجد النور، ومسجد الحسن، ونعمل على ترميم باقي المساجد”.

وذكر توتقون أنّ وقف الديانة التركية تعاونت مع رئاسة الشؤون الدينية لترميم 127 مسجداً في المناطق الجنوبية والشرقية داخل البلاد، بعد أن الحقت منظمة “بي كا كا” الإرهابية أضراراً جسيمة بتلك المساجد. (ANADOLU)

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