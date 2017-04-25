ألمانيا : القبض على قاتل لاجئ سوري في برلين .. و صحيفة تقول إن القاتل و المقتول مروجان للمخدرات

قالت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة تمكنت من معرفة قاتل اللاجئ السوري “محمد أبو حسن” الذي وجد مقتولا في شهر شباط الماضي في حديقة في برلين.

وسائل إعلام ألمانية قالت، إن الرجل (34 عاماً – لم تذكر جنسيته) متهم بارتكاب جريمتي قتل، الأولى في كانون الثاني الماضي، حيث قتل الألماني (جوزيف هـ) البالغ من العمر 65، في منطقة فينستر بالده في برلين.

وبعد خمسة أيام من هذه الجريمة، ألقي القبض على الرجل بتهمة سرقة في منطقة هيرمانبلاتز، لكن التحقيقات لم تشر لجريمة القتل حينها.

ومن خلال التحقيقات اللاحقة، توصلت الشرطة إلى أن الرجل هو من قتل الستيني الألماني، واللاجئ السوري (محمد أبو حسن – 31 عاماً) في شباط الماضي، بحديقة بمنطقة بريتس.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل قتل اللاجئ السوري بدافع السرقة، فيما قالت صحيفة “إيبوخ تايمز” إن أبو حسن (الصورة) كان مروجاً للمخدرات، والقاتل متعاط ومروج لها، وهو على معرفة بضحيته ويتردد عليه غالباً.

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