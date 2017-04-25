أمريكا تفرض عقوبات على عشرات الموظفين في مركز دراسات و بحوث بشار الأسد العلمية

فرضت الولايات المتحدة “عقوبات واسعة” على مسؤولين في نظام الأسد، ردا على هجومه بغاز السارين على المدنيين في خان شيخون، بحسب ما اعلنت وزارة الخزانة الاميركية.

وأمرت الوزارة بتجميد جميع الاصول في الولايات المتحدة التي تعود لـ 271 موظفا في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا وحظرت على أي فرد أو شركة اميركية التعامل مع هؤلاء الموظفين.

والمركز مسؤول عن انتاج اسلحة كيميائية تعتقد واشنطن انها استخدمت في الهجوم وكذلك وسائل اطلاقها، بحسب البيان.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين ان “هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركزا قدم الدعم العلمي للهجوم الفظيع بالاسلحة الكيميائية الذي شنه الدكتاتور بشار الاسد على المدنيين الابرياء من رجال ونساء واطفال”.

واضاف أن “الولايات المتحدة تبعث رسالة قوية من خلال هذه الخطوة بأننا سنحاسب نظام الاسد باكمله على هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الانسان لمنع انتشار مثل هذه الاسلحة الكيميائية الهجمية”.

وفرضت وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على 18 مسؤولا سوريا في كانون الثاني/يناير، وقال منوتشين إن الادارة “ستسعى بلا كلل او ملل الى اغلاق الشبكات المالية لجميع الافراد المتورطين في انتاج اسلحة كيميائية استخدمت في ارتكاب هذه الفظاعات”. (AFP-AKSALSER)

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