” أوبر ” تنفي تتبع مستخدمي تطبيقها بعد حذفه

نفت شركة خدمة استدعاء السيارات عبر الهواتف الذكية “#أوبر” قيامها بتتبع هواتف مستخدمي تطبيق “أوبر” بعد حذف التطبيق.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “#آبل”، تيم كوك، قد طالب “أوبر” في وقت سابق بوقف تتبع مستخدمي نظام التشغيل “آي.أو.إس” الذي تطوره “آبل”، وحذر من أنه إذا لم يتم وقف تتبع المستخدمين فإن “آبل” ستحذف تطبيق “أوبر” من متجرها الإلكتروني “آب ستور”.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الرئيس التنفيذي لشركة “أوبر”، ترافيس كالانيك، زار “كوك” واتفقا على تنفيذ مطلب “آبل”.

وتقول تقارير إعلامية إن “أوبر” تستخدم تكنولوجيا بصمة الأصابع لتتبع هواتف مستخدمي تطبيقها.

وتقول الشركة إن هذا التتبع يستهدف منع أعمال الاحتيال من جانب سائقي “أوبر” وحماية المستخدمين وبخاصة في أماكن معينة مثل الصين.

وقال متحدث باسم “أوبر” في بيان نشره موقع “تك كرانش دوت كوم”، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، “بالقطع لا نتتبع المستخدمين الأفراد ولا نحدد مواقعهم إذا حذفوا التطبيق”.

وتشير صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن هذا التتبع يعد طريقة معتادة لمنع المحتالين من استخدام تطبيق “أوبر” في هاتف مسروق واستخدام بطاقة ائتمان مسروقة ثم استخدام سيارة أوبر في رحلة مكلفة ثم التخلص من الهاتف دون سداد قيمة الرحلة. ( DPA )

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