أول لقاء تلفزيوني مع من يعتقد أنهما العروسان الأصغر في تاريخ سوريا ! ( فيديو )
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هل هما الأصغر في تاريخ سوريا ؟ .. زواج طفل في الـ 13 من عمره من طفلة في الـ 14 من عمرها في السويداء ! ( فيديو + صور )
عكس السير
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2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد
أول لقاء تلفزيوني مع من يعتقد أنهما العروسان الأصغر في تاريخ سوريا ! ( فيديو )
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هل هما الأصغر في تاريخ سوريا ؟ .. زواج طفل في الـ 13 من عمره من طفلة في الـ 14 من عمرها في السويداء ! ( فيديو + صور )
ماشالله شو رجال دكر ههههه قال الشغلة بدها مستحى تباع بالعزا انت وياها هههه قال عيونها حلوين بس هي قصة قديمة هههههه لس احلى الشي الموسقى الاجنبية على اساس الاتنين بيفهمو انكلزي بلبل