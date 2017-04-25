إدلب : قصف روسي يؤدي إلى استشهاد و إصابة مدنيين و إخراج مشفى عن الخدمة

استشهد 12 شخصاً على الاقل الثلاثاء، جراء غارات “يرجح انها روسية” استهدفت ريف إدلب وأدت الى خروج مستشفى عن الخدمة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “استهدفت غارات يرجح انها روسية صباح الثلاثاء قرية الدويلة في ريف ادلب الشمالي الغربي، وتسببت بمقتل 12 شخصاً بينهم خمسة مدنيين على الاقل ومقاتلان”.

واضاف “بعد نقل القتلى والجرحى الى مستشفى ميداني في بلدة كفر تخاريم المجاورة، استهدفت غارات محيط المستشفى، ما ادى الى خروجه عن الخدمة بعد تضرر المبنى والمعدات”.

وهو المستشفى الثاني الذي يتعرض لغارات في غضون أيام في محافظة ادلب، اذ استهدفت طائرات لم يعرف ان كانت روسية ام سورية السبت، مستشفى ميدانياً داخل مغارة في منطقة عابدين، وتسببت بخروجه عن الخدمة واصابة خمسة من افراد طاقم عمله.

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