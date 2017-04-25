إنتاجه نصف إجمالي إنتاج المملكة .. السعودية تدشن أكبر منجم للذهب

دشنت السعودية، الاثنين، منجم ومصنع “الدويحي” للذهب، الأكبر في البلاد، الذي يتوقع أن يبلغ إنتاجه نصف إجمالي إنتاج المملكة من الذهب.

ويتوقع أن يبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية السنوية له حوالي 180 ألف أوقية من الذهب الصافي، وتبلغ مساحته حوالي كيلو متر مربع.

وتشمل مشاريع البنى الأساسية للتعدين في تلك المنطقة مشروع خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الطائف إلى موقع المنجم بطول 450 كلم للاستخدامات الصناعية في استخراج الذهب، حيث بلغ الاستثمار في هذا المشروع 600 مليون ريال سعودي (أكثر من 160 مليون دولار) بالإضافة إلى طريق يربط المنجم بطريق الطائف – الرياض السريع.

يذكر أن مشروع الدويحي للذهب يأتي ضمن عدد من المشاريع التي تديرها وتشغلها شركة معادن، وفي مقدمتها منجم “مهد الذهب” التاريخي في منطقة المدينة المنورة، ومنجم “بلغة” في المنطقة نفسها، ومنجم “الصخيبرات” في منطقة القصيم، ومنجم “السوق” في منطقة مكة المكرمة، ومنجم “الآمار” في منطقة الرياض.

وقد يوفر المنجم الجديد حوالي 670 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي. (RT)

عكس السير