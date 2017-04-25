البنتاغون : الطبقة و سد الفرات ما زالا تحت سيطرة ” داعش “

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” جيف ديفيس، اليوم الإثنين، عن استمرار سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على مدينة الطبقة وسدها بريف محافظة الرقة.

جاء ذلك خلال الموجز الصحفي اليومي، وفي معرض رده على أنباء تناقلتها وسائل إعلام حول دخول “قوات سوريا الديمقرطية” (وحدات الحماية الكردية) إلى مدينة الطبقة.

وقال ديفيس “لا أعلم كيف يتم تعريف حدود المدينة، لكني أعلم أنهم (قوات سوريا الديمقراطية) قريبون من المدينة، ولن يشكل دخولهم إلى المدينة مفاجئة، لكن المدينة لا تزال تحت سيطرة داعش”.

وأشار إلى أن سد الطبقة أيضًا لا يزال تحت سيطرة التنظيم، وأن وضع السد جيد، وتم خفض منسوب المياه فيه بدرجة كبيرة. (ANADOLU)

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