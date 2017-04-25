الهجرة الدولية : أكثر من ألف لاجئ لقوا مصرعهم غرقاً في المتوسط منذ بداية العام

قالت منظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من ألف مهاجر غير شرعي لقوا مصرعهم غرقاً في البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية العام الجاري.

وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم أن “إجمالي عدد وفيات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017، وحتى 23 أبريل/نيسان الجاري، بلغ ألفاً و89”.

وأضاف التقرير أن 43 ألفاً و204 مهاجرين، وصلوا السواحل الأوروبية في الفترة المذكورة.

وأشار إلى أن أغلب المهاجرين (80%) توجهوا إلى إيطاليا، فيما توزع الباقون على إسبانيا واليونان.

يذكر أن الأدميرال إنريكو كريديندينو، قائد العملية البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط “صوفيا”، قال مطلع أبريل/ نيسان الجاري، إن خمسة آلاف مهاجر لقوا مصرعهم في المتوسط عام 2016.

وانخفض عدد المهاجرين الذين يسافرون إلى أوروبا عن طريق البر منذ ذروة أزمة المهاجرين في أواخر عام 2015، غير أن الهجرة عبر البحر ظلت شائعة وخطيرة على حد سواء. (ANADOLU)

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