الوحدات الكردية تعلن عن خسائرها جراء القصف التركي .. ضابط أمريكي يزور المنطقة المستهدفة و تركيا تنشر مقطعاً مصوراً للقصف ( فيديو + صور )

نشرت وحدات الحماية الكردية تفاصيل خسائرها جراء الغارات التركية التي استهدفت مقراً لها في ديريك (المالكية)، بالتزامن مع نشر تركيا لصور ومقاطعة مصورة للقصف.

وجاء في بيان للوحدات أنه “نتيجة للقصف الهمجي للطيران الحربي للدولة التركية فجر اليوم الثلاثاء على مقر القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في جبل قرجوخ (كراتشوك) استشهد 20 مقاتلا ومقاتلة واصابة 18 اخرين بجروح 3 منهم حالة جراحهم خطرة”.

وجاء في البيان أيضاً: “كما ادى القصف الى خسائر مادية كبيرة في الموقع والحاق اضرار ببمتلكات المدنيين بالمقرب من المكان المستهدف”.

وتناقل ناشطون صوراً تظهر ما قيل إنه المكان المستهدف بالقصف، وأخرى تظهر ضابطاً أمريكياً يرافق قياديين من الوحدات، بينهم ريدور خليل الناطق الرسمي باسمها، ويطلع على نتائج القصف.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من تاريخ التقاط هذه الصور أو ناشرها الرئيسي، من مصادر مستقلة أو موثوقة.

من جهتها، نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية مقطعاً مصوراً بعنوان “غارات تركية على بي كا كا شمالي #العراق و #سوريا “، إلى جانب صور لرئيس الأركان خلوصي أكار، وعدد من الضباط، وهم يشرفون على العملية.

وقال الجيش التركي في بيان له، إن القصف الذي قام به نجح بتحييد 70 عنصراً من “إرهابيي بي كا كا” في سوريا والعراق.

ولم تصدر أية مصادر أمريكية رسمية عسكرية أو سياسية أي تصريح متعلق بالقصف التركي أو ظهور أحد الضباط الأمريكيين في إحدى النقاط المستهدفة، حتى لحظة تحرير الخبر (8.00 م)

عكس السير