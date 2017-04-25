بالفيديو .. فتاة تنجح في السيطرة على ” تمساح ” اقتحم منزلاً في تكساس

تلقى رجل أمريكي من ولاية #تكساس مساعدة من فتاة مختصة بالسيطرة على #التماسيح بعدما اقتحم تمساح ضخم كراج منزله.

قال ألكيش باتيل بأن ابنه خرج من منزله متجهاً إلى المدرسة، ليجد تمساحاً ضخماً يسد مدخل كراج المنزل الخارجي ، وما كان من الصبي إلا أن استنجد بوالده الذي قام بدوره بالاتصال بقسم الشرطة التي لبت النداء على الفور برفقة فريق إنقاذ مختص بالسيطرة على التماسيح.

ولم يصدق الحاضرون ما شاهدوا عندما بدأت فتاة من فريق الإنقاذ تدعى كريستي كروبوث بسحب التمساح بحبل إلى الحديقة الأمامية للمنزل وأقفلت فمه بمساعدة شرطيين، قبل أن تغطي عينيه بقطعة قماش.

وقال باتل بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “فوجئت عندما قامت كروبوث بالسيطرة على التمساح بهذه السهولة. كانت تعرف بالضبط ما يجب أن تفعله. لقد قامت بعمل رائع”.

وعلقت كروبوث على ما حدث : “لا بد وأن التمساح كان يتجول ليلاً في المنطقة بحثاً عن الطعام، فشعر بالبرد وقرر أن يلجأ إلى كراج المنزل”.

من الجدير بالذكر بأن كروبوث معروفة بلقب “فتاة التماسيح” بسبب خبرتها الواسعة في التعامل مع التماسيح والسيطرة عليها.

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