بالفيديو .. مشكلة جديدة تظهر في كاميرا ” غالاكسي إس 8 “

ظهرت مشكلة جديدة في هواتف “#غالاكسي إس 8” و”إس 8 بلس”، تتمثل في عدم تنشيط خاصية التثبيت البصري للصورة في #الكاميرا الأمامية، الأمر الذي يؤثر سلباً على جودة الصور ونقائها.

وتأتي هذه المشكلة الجديدة عقب مشكلة “احمرار الشاشة” بشكل غير عادي، ووعود الشركة بطرح تحديث برمجي جديد يتيح للمستخدمين خفض حدة اللون الأحمر.

واستعرض نجم يوتيوب “JerryRigEverything” عبر قناته على يوتيوب بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وجود مستشعر المثبت البصري للصورة في الكاميرا الأمامية، كما هو الحال في الكاميرا الخلفية، حيث قدرة المسشتعر على الحركة داخل مكانه ليحول دون اهتزاز الصورة أثناء التقاطها.

ومن المعروف أن تقنية المثبت البصري للصورة المدمجة داخل الكاميرات الخلفية في الهواتف الذكية تمنح صوراً ومقاطع فيديو واضحة ونقية وغير مهتزة، لاسيما في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة، وتعطلها يعني التقاط صور سيئة.

وتعتبر كاميرا هواتف “غالاكسي إس 8” الأمامية من المزايا المهمة التي تروج لها شركة سامسونغ، باعتبارها أول الهواتف الذكية المزودة كاميراتها الأمامية بميزة التركيز التلقائي، تلك الميزة التي تقتصر فقط على الكاميرات الخلفية للهواتف الذكية وليست الأمامية، لتمنح جودة أعلى ونقاء أكبر عند التقاط الصور الشخصية أو إجراء محادثات فيديو.

ولم ترد بعد الشركة الكورية على هذه المشكلة، ويأمل المستخدمون في إصدار الشركة تحديثاً برمجياً جديداً قريباً يُنشط تفعيل هذه الميزة في الهاتف، بحسب موقع “تكنوبافلو” المعني بالأخبار التكنولوجية.

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