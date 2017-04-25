بايرن ميونخ يبدي اهتمامه بضم التشيلي سانشيز

كشفت تقارير صحافية اهتمام فريق #بايرن_ميونخ الألماني لكرة القدم بضم المهاجم التشيلي #ألكسيس_سانشيز، الذي يلعب حالياً في #آرسنال الإنكليزي ويمتد عقده معه حتى صيف عام 2018.

وقالت صحيفة كيكر الرياضية الألمانية إن سانشيز، الذي نشرت عدة صحف بريطانية احتمالية انضمامه للفريق البافاري، يستطيع اللعب مع العملاق الألماني بجوار مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي أو بدلاً منه إذا اقتضت الضرورة.

ويستطيع سانشيز القيام بمهام المهاجم الصريح والمهاجم المتأخر فضلاً عن لعب دور الأجنحة، أي أنه قد يشارك بدلاً من الهولندي آريين روبن (34 عاماً) والفرنسي فرانك ريبيري (33 عاماً)، إذ يبدو أن كلاً منهما في أواخر مسيرته الاحترافية حالياً.

يذكر أن مفاوضات سانشيز مع آرسنال لتجديد العقد الذي سينتهي في يوليو (تموز) 2018 لا تزال متعثرة.

وسجل سانشيز (28 عاماً) 19 هدفاً مع الفريق اللندني يحتل بها ثالث هدافي البريميير ليغ، بينما أحرز 37 هدفاً في 108 مباراة لعبها بقميص منتخب بلاده.

كما تطرقت كيكر لاهتمام عملاق ألمانيا بضم البريطاني كايل ووكر (26 عاماً) مدافع توتنهام هوتسبر الإنكليزي. ( EFE )

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