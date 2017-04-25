بريطانيا ترحب بقرار واشنطن فرض عقوبات على 271 موظفاً في مركز دراسات و بحوث بشار الأسد العلمية

رحبت بريطانيا، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 271 موظفًا في مركز البحوث والدراسات العلمية السوري، وذلك ردًا على دورهم في انتاج أسلحة كيماوية استخدمت في هجوم خان شيخون شمالي سوريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في تصريح صحفي له حول هذا الموضوع، الإثنين، إن بلاده “ترحب بالقرار الأمريكي الذي يشمل فرض عقوبات على أفراد لهم دور في إنتاج أسلحة كيماوية استخدمت في هجوم خان شيخون”.

وأضاف الوزير البريطاني أن “القرار يحمل إشارة واضحة على أن مثل هذه الأعمال (الهجمات بأسلحة كيميائية) لن تبقى دون عقاب، وأن العقوبات تشكل وسيلة لردع الآخرين عن ارتكاب أعمال وحشية مماثلة”.

وشدد جونسون على أن “الحل السياسي فقط هو الكفيل بإنهاء الحرب في سوريا”، مشيرًا الى أن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي يجب أن يعملا معًا لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف في المستقبل. (ANADOLU)

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