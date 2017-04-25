بسبب حال المسلمين .. مقطع فيديو مؤثر لمواطن تركي اصطحب أكاديمياً سعودياً في سيارته

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو نشره أكاديمي سعودي لمواطن تركي يبكي على ما وصلت إليه حال المسلمين.

المقطع الذي حظي بتفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي نشره الأكاديمي السعودي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد، أستاذ التوجيه والإرشاد النفسي بـ#جامعة_القصيم بالمملكة العربية السعودية.

ويقول الأكاديمي السعودي إنه خلال بحثه عن سيارة أجرة في #تركيا، وقفت له سيارة عادية لاصطحابه.

ويظهر في مقطع الفيديو تفاصيل ما دار من حوار بين الأكاديمي السعودي وبين صاحب السيارة، الذي تطرَّق للحديث عن الأخوة بين المسلمين، وما إن وصل الحديث إلى أحوال المسلمين في العديد من الدول العربية والإسلامية أجهش الرجل بالبكاء على ما آلت إليه أوضاع المسلمين.

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