بشار الأسد و مفتيه يلتقون مفتي الشيشان و يشكرانه على ترميم أموي حلب ( صور )

استقبل بشار الأسد ومفتيه أحمد حسون، الاثنين، صلاح حجي مجييف رئيس الإدارة الدينية ومفتي جمهورية الشيشان، ومستشار الرئيس الشيشاني والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء زعم بشار أن “التطرف لا يعرف حدودا، ومن هنا تأتي أهمية الحوار الذي يحصل بين المؤسستين الدينيتين في سورية والشيشان .. مسؤولية مكافحة التكفير والتطرف تقع على عاتق المؤسسات الدينية والعلماء في البلدين وبالتالي لا بد من التعاون في هذا المجال”.

وعبر، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام، عن تقديره لمبادرة جمهورية الشيشان “بترميم الجامع الأموي في حلب .. بعض المساجد في سورية كالجامع الأموي في دمشق وحلب، وجامع حالد بن الوليد، هي معالم يفتخر بها السوريون لأنها معالم تراثية وتاريخية وحضارية وليست معالم دينية فقط”.

بدوره، قال مفتي الشيشان إن بلاده “عانت من الحروب والتدمير لذلك فالشعب الشيشاني يفهم ويقدر تماما ما يعانيه الشعب السوري”.

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