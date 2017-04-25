تعويضات مالية “ غير مسبوقة ” لفيتنامي سجن عن طريق الخطأ

قررت الحكومة الفيتنامية تعويض رجل بحوالي نصف مليون دولار، بسبب سجنه عن طريق الخطأ، بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية محلية الثلاثاء، وذلك في أكبر حجم للتعويضات التي يتم تسجيلها في فيتنام.

وأفاد موقع “دان تري” الاخباري، بأنه قد تم دفع 10 مليارات دونج فيتنامي (455 ألف دولار) إلى هيونه فان هين (53 عاماً) الذي تم سجنه عن طريق الخطأ لمدة 17 عاما بعد إدانته في جريمة قتل، وصدقت وزارة المالية على التعويضات ودفعتها.

وكان نين وأسرته طالبوا من قبل بالحصول على 18 مليار دونج (792 ألف دولار) كتعويض، إلا أنه قد تم تسوية الأمر لاحقا مقابل مبلغ أقل.

وكان تم إلقاء القبض على نين في الـ 17 من أيار/مايو من عام 1998 بتهمة قتل لي تي بونج وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وأثناء التحقيق، تم اتهام نين عن طريق الخطأ بقتل دونج تي ماي أيضاً، وهي جريمة وقعت في آذار/مارس من عام 1993.

وحُكم على نين فيما بعد بالسجن مدى الحياة لقتله بونج، وبالسجن لمدة 6 سنوات لقتله ماي.

ويشار إلى أن هناك 9 من بين أقارب نين مسجونين حاليا، بتهمة قتل ماي، ومع إلغاء الإدانات في قضية ماي في عام 2000، تم تأييد حكم السجن مدى الحياة الصادر بحق نين، حتى ظهرت أدلة جديدة في عام 2014، تضمنت تورط شخص آخر في جريمة القتل.

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