رونالدينيو لميسي : ليو يا أخي .. أهديتك الهدف الأول

هنأ لاعب فريق برشلونة السابق، البرازيلي #رونالدينيو، لاعب الفريق الحالي، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، على وصوله لرقم 500 هدف مع “البلوغرانا”، بعد تسجيل أول أهدافه في الأول من مايو (أيار) 2005 أمام ألباسيتي بتمريرة منه.

وكان رونالدينيو قد مرر الكرة في تلك المباراة إلى اللاعب الشاب الذي كان قد تم الدفع به بديلاً، لكن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل، ثم صنع النجم البرازيلي هدفاً آخراً لميسي بعدها بدقائق احتسبه الحكم صحيحاً هذه المرة.

وقال اللاعب البرازيلي: “ليو، يا أخي، أود تهنئتك على أهدافك الـ500، أهديتك الأول، أتمنى لك كل السعادة في العالم”، وذلك في عدة تهنئات تم جمعها في مقطع فيديو بثه النادي الكاتالوني للاحتفال بتسجيل ميسي هدفه رقم 500 بقميص الفريق.

وتمكن ميسي، هداف الليغا الإسبانية حتى الآن بـ31 هدفاً (منها 4 من ركلات جزاء)، الأحد، من تسجيل هدفين في شباك ريال مدريد ساهما في فوز البرسا 3-2 ليتصدر أبناء كاتالونيا ترتيب الجدول، مع تبقي مباراة مؤجلة للريال أمام سلتا فيغو.

ومن بين اللاعبين الذين هنأوا ميسي على تسجيل 500 هدف يبرز كل من خوسيه مانويل بينتو الذي تمنى أن يسجل الأرجنتيني 500 هدفاً أخرى، وكذلك مواطنه سرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تمنى أن يسير على نفس نهج تحطيم الأرقام القياسية.

بالمثل، بعث كل من غابي ميليتو وكارليس بويول وأندريس إنييستا بتهانيهم إلى “البرغوث” الأرجنتيني متمنين له الاستمرار والاستمتاع بهذه اللحظة. ( EFE )

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