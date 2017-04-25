ريال مدريد يتفق مع إيسكو على التجديد حتى 2022

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن نادي #ريال_مدريد اتفق مع نجمه إيسكو ألاركون على تجديد عقده حتى 30 يونيو (حزيران) 2022، ليقطع الطريق أمام الأندية الراغبة بضمه.

واتفق ريال مدريد ووالد ومدير أعمال اللاعب، باكو ألاركون، على بنود العقد، الذي سيعلن عنه رسمياً الصيف المقبل.

وسيحصل إيسكو بعد التجديد على 6 ملايين يورو سنوياً، ضعف راتبه الحالي بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ليصبح في الترتيب السادس على قائمة لاعبي ريال مدريد، خلف كريستيانو رونالدو، وغاريث بيل، وسيرجيو راموس، وتوني كروس، وكريم بنزيما، ولوكا مودريتش.

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