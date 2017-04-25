طائرات تركية تقصف ” مقرات لقيادات وحدات الحماية الكردية “

قال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، إن المقاتلات التركية شنت في الثانية من فجر اليوم بتوقيت تركيا (الحادية عشرة مساء الإثنين بتوقيت غرينتش) غارات جوية على “أوكار الإرهاب – التي تستهدف وحدة بلادنا وشعبنا – في جبل سنجار شمالي العراق وجبل قره تشوك شمال شرقي سوريا”.

وأضاف البيان أن الغارات تأتي في إطار حقوق تركيا التي يكفلها القانون الدولي، مشيرا إلى أنها نجحت في إصابة جميع الأهداف التي تم تحديدها مسبقا.

وتابع : “منظمة بي كا كا الإرهابية وامتداداتها في سوريا والعراق قامت بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة باستخدام سوريا وشمال العراق، من أجل إدخال الإرهابيين والسلاح والذخيرة والمواد المتفجرة إلى تركيا”.

وأوضح البيان أن الإرهابين الذين تسللوا إلى تركيا بهذا الشكل، نفذوا باستخدام الأسلحة التي هربوها معهم، عدة هجمات على المخافر الحدودية التركية.

ولفت إلى أن المناطق التي استهدفتها الغارات تحولت إلى “أوكار للإرهاب”، يستخدم لشن هجمات إرهابية تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين والجنود ورجال الأمن الأتراك.

من جهتها، قالت وسائل إعلام كردية، إن القصف في سوريا طال مقرات لقيادات وحدات حماية الشعب الكردية في جبل كراتشوك بالقرب من ديريك (المالكية).

وأضافت شبكة “رووداو” الكردية، بأن الطائرات شنت 10 غارات على النقطة المذكورة.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة العربية عن مصادر كردية لم تسمها أن قصفاً تركياً خاطئاً تسبب بمقتل وإصابة 14 من البيشمركة.

عكس السير