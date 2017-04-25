طلبا من والده 50 ألف دولار .. تركيا : إنقاذ سوري اختطفه سوريان في إسطنبول ( فيديو )

قالت وسائل إعلام تركية، إن السلطات التركية تمكنت من إنقاذ سوري اختطف من قبل أصدقائه في مدينة اسطنبول، بهدف الحصول على فدية.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن “سمير محمد” الذي قدم مع عائلته إلى اسطنبول قبل عام، كان خرج يوم الخميس الماضي للقاء أصدقاء له في منطقة الفاتح، وأخبر والده بأنه سيعود مساء، لكنه لم يعد.

وتلقى الرجل اتصالاً متأخراً من ابنه أخبره فيه أنه عائد إلى المنزل، لكنه لم يعد أيضاً، قبل أن يتلقى اتصالاً آخر ادعى فيه المتصل أنه اختطف ابنه وأنه يريد فدية مقدارها 50 ألف دولار.

وبعد مرور 19 ساعة على الحادثة، تواصل والد المختطف مع الشرطة في منطقة “غايره تبه”، وبدأت عمليه البحث عن الضحية.

وطالبت الشرطة الوالد بالاتصال بالخاطفين ومحاولة تقليل المبلغ، الأمر الذي نجح به الوالد لتصبح الفدية 30 ألف دولار، وحينها تم الاتفاق على الاستلام والتسليم في مقهى بمنطقة “اسنيورت”.

وتوجه الوالد مع فريق إنقاذ الرهائن التابع لقوات الأمن التركية إلى المكان المتفق عليه، ورفض الوالد منح الأموال للخاطفين قبل رؤية ابنه (بتوجيه من الفريق)، فذهب أحدهما لإحضار الإبن، وحينها تدخل فريق الإنقاذ وألقى القبض عليهما.

عكس السير