فيصل المقداد : ” لو فرط الرئيس الأسد بمقدار ميليمتر واحد من سيادة سوريا لانتهت هذه المشكلة منذ سبع سنوات “

قال فيصل المقداد نائب وزير خارجية بشار الأسد، إن نظامه سلم كل أسلحته الكيميائية للدول الغربية.

ونقلت وسائل إعلام نظامية وروسية عن المقداد قوله، يوم أمس الإثنين: “باعتباري رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التزامات سوريا تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأشرفت منذ اللحظة الأولى وحتى الآن على كل ما يتعلق بإزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا، فلقد سلمنا للدول الغربية كل شيء بموجب الاتفاقية”.

وأضاف: “تصوروا لو أننا لم نقم بتسليمهم هذه المواد ما هي الضغوط التي كانت ستمارس على سوريا؟!.. كان هناك رأي أن نتلف هذه المواد على أرضنا لكننا رفضنا لإدراكنا أنهم سيقولون فيما بعد أن سوريا ما زالت تحتفظ بها”.

وزعم أنه ومن خلال تجربته وعمله في الأمم المتحدة لمدة 11 عاماً تأكد أن الرقابة التي تمارس على الإعلام الأمريكي ليست أقل بكثير من الرقابة التي نعيشها جميعاً.

وأشار إلى أن هناك مشكلة لدى الدول بوجود الهيمنة مشيراً إلى أنه “لو فرط الرئيس الأسد بمقدار ميليمتر واحد من سيادة سوريا لانتهت هذه المشكلة منذ سبع سنوات”.

وقال المقداد إن الاتحاد الروسي “صديق كبير لسورية والروس ضحوا بدماء جنودهم إلى جانب دماء الجيش العربي السوري ومع حلفائنا وأصدقائنا الآخرين”.

عكس السير