فيصل المقداد : ” لو فرط الرئيس الأسد بمقدار ميليمتر واحد من سيادة سوريا لانتهت هذه المشكلة منذ سبع سنوات “

قال فيصل المقداد نائب وزير خارجية بشار الأسد، إن نظامه سلم كل أسلحته الكيميائية للدول الغربية.
ونقلت وسائل إعلام نظامية وروسية عن المقداد قوله، يوم أمس الإثنين: “باعتباري رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التزامات سوريا تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأشرفت منذ اللحظة الأولى وحتى الآن على كل ما يتعلق بإزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا، فلقد سلمنا للدول الغربية كل شيء بموجب الاتفاقية”.
وأضاف: “تصوروا لو أننا لم نقم بتسليمهم هذه المواد ما هي الضغوط التي كانت ستمارس على سوريا؟!.. كان هناك رأي أن نتلف هذه المواد على أرضنا لكننا رفضنا لإدراكنا أنهم سيقولون فيما بعد أن سوريا ما زالت تحتفظ بها”.
وزعم أنه ومن خلال تجربته وعمله في الأمم المتحدة لمدة 11 عاماً تأكد أن الرقابة التي تمارس على الإعلام الأمريكي ليست أقل بكثير من الرقابة التي نعيشها جميعاً.
وأشار إلى أن هناك مشكلة لدى الدول بوجود الهيمنة مشيراً إلى أنه “لو فرط الرئيس الأسد بمقدار ميليمتر واحد من سيادة سوريا لانتهت هذه المشكلة منذ سبع سنوات”.
وقال المقداد إن الاتحاد الروسي “صديق كبير لسورية والروس ضحوا بدماء جنودهم إلى جانب دماء الجيش العربي السوري ومع حلفائنا وأصدقائنا الآخرين”.
كل شرفاء حوران بريئين منك يا خاين بلدك و دينك يا فيصل المقداد
كذبك و دجلك لصالح النظام المجرم ما رح يوصلوك الا الى الهاوية في الدنيا و الاخرة
حسبنا الله و نعم الوكيل فيك
سوف ابحث في قاموس السفالة والانحطاط لأرى في اي مستوى انت ايها المنافق الوضيع
سيد مقداد كفى نفاقا أنت أكذب من معلمك المعلم بس ممكن أن تقول لو فرط (بدون شدة ) الأسد لأنتهت الأزمة وأنتهي محور الشر. دافتبنوا سوا سيد راسي
ياحمار سوريا اصبحت امم متحدة حتى بلدك اصبحت تابعة لاسرائيل وامريكا ولك يوم يامجرم انت واسيادك
الله عليك شو بتحب المزح ..قالت عنك أمك انك كنت اكبر مهرج بعائلتكم والآن أصبحت اكبر مهرج عند بثار.. شمال سوريا تركيا مسيطره عليه ، والساحل بلعته روسيا .. والرقه والفرات وتوابعهم بريطانيا وأمريكا والجولان لإسرائيل ودرعا وحواشبها للأردن والزباداني ووادي بردى وسرغايا لحزب الله .. والست زينب والست رقيه والست ام شناكل والست ام على وأم قويق لإيران
هاد ما فرط وهيك لو فرط دخلك شو صار عطاهم مرته شلمونه خانم