في ألمانيا .. خسائر بقيمة 5000 يورو بسبب خوف ” بقرة ” من تقليم حوافرها

أصيبت حركة القطارات على أحد خطوط السكك الحديدية في ولاية ألمانية بالشلل بسبب بقرة فرت مذعورة من عملية تقليم الحوافر، كما أحدثت البقرة خسائر مادية بقيمة الاف اليوروهات.

وذكرت الشرطة الألمانية امس الاثنين أن العجل البقري فر أثناء تقليم حوافره، ولم يفلح مالكه أو أصدقاء مالكه أو الشرطة في الإمساك بالعجل الذي أخذ يتجول هناك وهناك على خط السكك الحديدية بالقرب من مدينة #بوبلنجن بولاية شمال الراين #فيستفاليا.

وتم إغلاق الخط الواصل بين نوفرينجن وهيرنبرغ لفترة مؤقتة ، وأوقفت ساحة محاطة بسياج لركن السيارات، البقرة الطائشة التي كانت لا تزال ترفض الاستسلام، حتى قامت طبية بيطرية بتخديرها في النهاية، وتم إعادتها إلى المزرعة على متن مقطورة.

وأحدثت البقرة البالغ عمرها عام واحد، خلال رحلة هروبها، أضراراً مادية في أربع سيارات، وبلغت قيمة هذه الأضرار 5000 يورو. ( DPA )

عكس السير