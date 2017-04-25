كابيلو : تدخل راموس على ميسي ” إجرامي ” .. و يستحق الطرد

وصف المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني، الإيطالي فابيو كابيلو، تدخل قائد “الملكي” سيرجيو راموس، على نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بـ”الإجرامي”، مؤكداً أنه استحق البطاقة الحمراء.

وطُرد راموس في الدقيقة 77 بعد تدخل متهوّر على النجم الأرجنتيني، الذي تألق قاد فريقه برشلونة للفوز 3-2 في “كلاسيكو الأرض”، واعتلاء صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وقال كابيلو: “انظر إلى تدخله.. كان إجرامياً.. نعم استحق راموس الطرد”.

وأضاف: “يسعى لاعبو ريال مدريد إلى إصابة ميسي في كل مواجهة مع برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو.. والحكم فعل الصواب بطرد راموس”.

وعن المقارنة بين ميسي وكريستيانو رونالدو، أكد كابيلو أن “كريستيانو لاعب عظيم، لكن ميسي عبقري”.

وأضاف: “نحن محظوظون بمتابعة ميسي، إنه حقاً عبقري.. ما قدمه أمام ريال مدريد لم يسبق أن شاهدته في حياتي”.

وتابع بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “كريستيانو لاعب رائع، ويمكننا الحديث عن حاسته التهديفية العالية.. إنه لاعب عظيم كغيره من العظماء، لكن ميسي حالة خاصة، إنه عبقري”.

وتحدث كابيلو عن لقب الليغا، قائلاً: “لدى ريال مدريد أفضلية المباراة المؤجلة، ويمكنه الابتعاد بـ3 نقاط عن برشلونة، ويبدو لي أنه في حالة بدنية جيدة، لكن تنتظره مباراتان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، قد تكلفاه الكثير من الناحية البدنية، الأمر الذي قد يؤثر على مسيرته نحو لقب الدوري الإسباني”.

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