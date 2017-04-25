كونتي يحث ” لاعب العام ” على مواصلة التطور

قال مدرب #تشيلسي #أنطونيو_كونتي، إن لاعب الوسط المدافع #نغولو_كانتي تطور في مهارات التمرير هذا الموسم، لكنه بحاجة لمواصلة التطور رغم اختياره كأفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنكلترا الأحد.

ولعبت قدرات كانتي (26 عاماً) في تحطيم هجمات المنافسين دوراً محورياً في حملة تشيلسي لاستعادة لقب الدوري الممتاز حيث نفذ 110 التحامات واعترض الكرة 72 مرة هذا الموسم.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي : “يعمل (كانتي) دائماً على التطور وعلاج نقاط ضعفه وأتمنى أن يستمر على هذا النهج”.

وأضاف: “أهم شيء للاعب هو المواصلة على نفس الأداء وكانتي قام بذلك في الموسم الماضي والحالي”.

وتابع المدرب الإيطالي: “أظهر قدرة رائعة على استخلاص الكرة وأعتقد أنه تحسن كثيراً في اللعب بالكرة أيضاً وبإمكانه اللعب من لمسة واحدة في اتجاه مرمى المنافس وليس بعرض الملعب فقط”.

وبإمكان تشيلسي المتصدر أن يزيد الفارق مع أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير إلى 7 نقاط إذا فاز على ضيفه ساوثامبتون اليوم الثلاثاء.

وتعافى المدافع غاري كاهيل من المرض لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن مشاركته.

وامتدح كونتي أداء ناثان أكي بديل كاهيل في الفوز 4-2 على توتنهام في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

وواصل: “أود التحدث مع كاهيل غداً وسأكون سعيداً إذا تمكن من اللعب لكن أود أن أشيد بأداء أكي، لعب بشكل جيد جداً في آخر مباراة”. ( reuters )

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