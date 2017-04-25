” كيتي هوك ” تكشف عن أول سيارة كهربائية طائرة خفيفة

أعلنت شركة #كيتي_هوك الناشئة والمدعومة من قبل لاري بيج الرئيس التنفيذي لشركة #ألفابت والمؤسس المشارك لشركة #غوغل عن أولى سياراتها الكهربائية الطائرة المسماة Kitty Hawk Flyer، والتي سوف تكون متاحة للجماهير بحلول نهاية العام الحالي.

وتلقت صناعة السيارات الطائرة دفعة كبيرة بعد أن أطلق لاري بيج مؤسس شركة غوغل رسمياً مشروعه الجديد المسمى “كيتي هوك” في عام 2015، والذي لم تتوفر اي فكرة حقيقة عنه أو حول ما كان يعمل عليه، بخلاف أن يكون لهذا المشروع علاقة بالسيارات الطائرة.

وجاء الإعلان اليوم الثلاثاء عبر تغريدة نشرها سيباستيان ثرون الرئيس التنفيذي للشركة والمدير السابق لجهود السيارات ذاتية القيادة في غوغل عبر حسابه الرسمي على تويتر يشير فيها إلى رابط موقع الشركة على الإنترنت وحسابها الرسمي على تويتر وبعض الدلائل حول ما يمكن توقعه من الشركة الناشئة.

ويوضح الإعلان أن شركة كيتي هوك لا تعمل على إنتاج سيارة طائرة بل تعمل على إنتاج طائرة خفيفة شخصية مصممة للطيران في المناطق غير المزدحمة ولاسيما على المياه العذبة بحيث انه لا يمكنها الانتقال ضمن المدن بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، كما أن هذه الطائرة لا تتطلب رخصة طيار مما قد يفتح الباب نحو الاستعمالات الترفيهية على نطاق واسع.

وتزن الطائرة الصغيرة حوالي 220 باوند ومزودة بثمانية مراوح تعمل بالبطارية، ذات صوت عالي أقرب للقارب السريع، لكي ترتفع في الهواء، وبفضل تصميمها خفيف الوزن فإن العملاء ليسوا بحاجة إلى الحصول على أي تراخيص خاصة بموجب لوائح إدارة الطيران الاتحادية الحالية.

وتتوفر الطائرة للبيع بحلول نهاية عام 2017، إلا أن الطلبات المسبقة لم تتوفر بعد، كما أنه لا يتوفر سعر ثابت حالياً ولكن يمكن للمهتمين دفع 100 دولار للحصول على عضوية مدتها ثلاث سنوات تمنح المشتركين الأولوية على قائمة الانتظار بالإضافة إلى خصم قدره 2000 دولار من سعر التجزئة، إلى جانب الوصول إلى الخبرات الرئيسية بما في ذلك جهاز محاكاة الطيران.

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