لماذا ستؤخر ” أبل ” طرح هاتف ” آي فون 8 ” لعدة أشهر ؟

تشير الأنباء إلى أن شركة #آبل قد تواجه تأخرا من ناحية إطلاق هاتفها الرائد المنتظر #آيفون 8 بالمقارنة مع السنوات السابقة، وذلك وفقاً للعديد من التقارير التي ظهرت مؤخراً وكان آخرها ما ذكره اليوم المحلل مينج-تشي كو من شركة “كي جي آي سيكيوريتيز” KGI Securities الذي قال إن عملية الإنتاج الضخمة للهاتف قد لا تبدأ حتى شهر اكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني.

وتوضح هذه المعلومات أن هاتف آيفون 8 قد لا يصل للأسواق حتى نهاية عام 2017، وهو ما يعني تأخر عدة أشهر من الناحية الزمنية عن وقت إطلاق النسخة الجديدة من هاتف آيفون خلال السنوات الماضية والتي غالباً ما تكون ضمن شهر أغسطس/آب أو سبتمبر/ايلول.

ويشير المحلل إلى أن سبب التأخر يعود إلى عقبات ضمن عملية الإنتاج والتي ظهرت بسبب احتواء الهاتف الجديد على العديد من المكونات الأساسية المتطورة التي يجري توريدها خصيصاً لآبل، في حين ما يزال مينج-تشي كو يتوقع أن تقوم الشركة بإطلاق نماذج 7S ضمن الجدول الزمني المعتاد.

وقد تؤثر عملية تأخير إنتاج هاتف آيفون 8 لمدة شهر او شهرين على شركة آبل وتعمل على إلحاق الضرر بمبيعات الشركة لعام 2017، وذلك لأن المستخدمين سوف ينتظرون للحصول على الجهاز الجديد لمدة أطول وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية ، كما يعني ذلك مواجهتها منافسة شرسة من مصنعي أندرويد لفترة أطول، والذي يعملون على إطلاق اجهزة دون حواف للشاشة.

ويرجح أن لا تفقد الشركة على المدى الطويل الكثير من المبيعات، حيث يرغب معظم العملاء بالحصول على هاتف آيفون الجديد وسوف يقومون بشرائه حال توفره حتى لو كان ذلك يعني الانتظار لأوائل عام 2018، ويلقي المحلل اللوم على الترقيات الاعتيادية الرئيسية لهاتف آيفون 8 فيما يخص التأخير.

وتضمن تلك الترقيات لوحات شاشات أوليد OLED المخصصة وشريحة المعالجة A11 بتقنية التصنيع 10 نانومتر ونموذج اللمس ثلاثي الأبعاد 3D الجديد كلياً وكاميرات الاستشعار بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D، وهي الترقيات التي تحدثت عنها الكثير من التقارير وتتوافق مع الصور التي تسربت خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تظهر التصميم النهائي المحتمل للهاتف.

ويتوقع المحلل حصول نقص حاد في إمدادات لوحات أوليد لفترة من الوقت بعد الإطلاق مما قد يحد من إجمالي شحنات الهاتف لعام 2017، كما يمتلك المحلل نظرة أكثر تشاؤما فيما يخص نماذج 7S، حيث إن هواتف من شركات مثل سامسونغ وهواوي وشاومي بشاشة كاملة دون حواف قد تجعل هواتف آيفون من فئة 7S أقل جاذبية.

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