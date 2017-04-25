متابعون يسخرون من كيم كارداشيان بعد تمثلها في صورة ” السيدة مريم العذراء “

شبَّهت #كيم_كارداشيان نفسها بالسيدة #مريم_العذراء، بعد أن نشرت صوراً على #إنستغرام ظهرت من خلالها صورتها في هيئة العذراء مرسومة على شمعة.

نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 36 عاماً، أضافت لنفسها هذه الصورة إلى مجموعة الإيموجي (رسومات تعبيرات الوجه) ليس فقط عبر مجموعة Kimoji المتاحة على تطبيق الرسائل الخاص بها، وإنما أيضاً متاحة في الواقع من خلال شمعة يمكن شراؤها بـ18 دولاراً ، بحسب ما اوردت قناة فوكس نيوز.

ولكن الفكرة أثارت استهجان متابعيها، الذين وصفوها بالمفلسة والمقيتة التي لا تحترم الدين المسيحي ، بحسب هافينغتون بوست عربي ، كما وصف أحد المعلقين ما فعلته كارداشيان بأكثر شيء غير محترم على الإطلاق.

وأضافت أخرى قائلة: “هذه ليست مجرد شمعة، إنها مريم العذراء، عليكِ أن تفهمي أن هذه الصورة مروعة لبعض الناس”.

وجاء في التعليقات “إن لم تكن لديكِ أي ضوابط، فعلى الأقل أظهري الاحترام لدين الآخرين”.

وسخر أحد المعلِّقين على ما نشرته كارداشيان قائلاً: “هذا مضحك، ولكنك لستِ عذراء بأي حال يا صغيرتي”.

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