مسؤول نظامي : القصف التركي تسبب بانقطاع الاتصالات الهاتفية في مناطق بالحسكة

أفاد مدير فرع شركة الاتصالات النظامية في الحسكة، جميل بلال، بأن القصف التركي الذي استهدف ريف الحسكة الثلاثاء تسبب بخروج عدد من مقاسم الاتصالات عن الخدمة.

وقال بلال، إن ذلك جاء بعد استهداف القصف التركي المحطة المكروية الوسيطة في جبال كراتشوك جنوب غرب مدينة المالكية (ديريك).

وذكر المسؤول أن “المحطة الوسيطية تم تدميرها بشكل كامل ما اسفر عن خروج مقاسم الاتصالات الثابتة في المالكية ورميلان والجوادية وتل عدس عن الخدمة وانقطاع الاتصالات الخلوية في المنطقة بعد تدمير برج الاتصالات اللاسلكية في جبل كراتشوك”. (DPA)

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