ناد إنكليزي يمنع الجماهير من حمل البالونات !

قررت إدارة نادي إف سي بارنت، الذي ينافس في دوري الدرجة الرابعة الإنكليزي، اتخاذ إجراء مثير للدهشة تنوي تطبيقها خلال مباراة الفريق مع ضيفه جريمسبي تاون السبت المقبل، حيث لن تسمح بدخول أي بالونات أو دميات مملوءة بالهواء إلى ملعبها.

وكان نادي جريمسبي تاون هو من أعلن عن هذا الإجراء عبر موقعه الرسمي، بعد أن تلقى إخطاراً من نادي بارنت.

ولن تتمكن جماهير الفريق الزائر من الدخول بدمياتهم وبالوناتهم الملونة التي اعتادوا أن يصحبوها معهم في كل مباراة خارج الديار.

واتخذ نادي بارنت على خلفية ما حدث قبل عامين في مباراة له أمام جريمسبي تاون، عندما كان الناديين يلعبان في دوري الدرجة الخامسة الإنكليزي.

وقام مشجعو الفريق الزائر بإلقاء بالونات ودميات داخل ملعب المباراة للتعبير عن احتجاجهم، حتى أن أحد المشجعين تم تغريمه مالياً بعد أن قام بضرب أحد العاملين بالملعب بواسطة دمية بلاستيكية على شكل سمكة قرش.

ولجأت جماهير جريمسبي تاون إلى هذا التصرف احتجاجاً منهم على ما حدث في وقت سابق داخل ملعب نادي فورست جرين روفرز، عندما أجبر أحد المشجعين الشباب على الخروج من الملعب إثر رفضه التخلي عن بالون كان يلعب به في المدرجات. ( DPA )

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