وحدات الحماية الكردية تطالب أمريكا بحمايتها و ” إيقاف التعديات التركية عليها “

طالبت وحدات حماية الشعب الكردية الثلاثاء التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالتدخل لوقف “التعديات” التركية بعد غارات شنتها انقرة فجرا على مقر تابع لها في شمال شرق سوريا أوقع قتلى، وفق ما قال قيادي لوكالة فرانس برس.

وقال القيادي رافضا الكشف عن اسمه “نطالب التحالف الدولي بالتدخل لوقف هذه التعديات التركية”، معتبراً أنه “من غير المعقول ان نحارب على جبهة باهمية الرقة (معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا) ويقصفنا الطيران التركي في ظهرنا”.

واضاف القيادي “نحن بحاجة الى ضمانات اكثر من قوات التحالف وإلى موقف واضح ومعلن (…) في انه بامكاننا اكمال عملية الرقة من دون أن نكون مستهدفين في خطوطنا الخلفية”.

وجاءت تلك التصريحات في وقت تفقد فيه مسؤول عسكري أمريكي من التحالف الدولي المقر المستهدف، برفقة قياديين من الوحدات أبرزهم المتحدث الرسمي ريدور خليل.

وقال خليل لفرانس برس من موقع القصف “بالتأكيد لا يمكن السكوت عن هذا الهجوم الغادر ونملك الحق في الدفاع عن أنفسنا”.

وشدد على أن التحالف “يتحمل مسؤولية كبيرة وعليه أن يقوم بواجبه في حماية المنطقة كوننا شركاء في محاربة داعش”.(AFP)

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