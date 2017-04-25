4 نصائح لتبقى بعيداً عن الفيروسات و البرمجيات الخبيثة

اعتمادك على برنامج قوي لمكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة يُعد من الوسائل المفيدة للحماية وتجنب المشاكل الأمنية على جهازك ، لكن لن تضمن لك هذه الوسيلة حماية أمنية كاملة، فهناك بعض البرمجيات الخبيثة التي يُمكنها تجاوز برامج الحماية دون الكشف عنها.

لذلك فإن الوقاية دائماً أفضل من العلاج، والوقاية في هذه الحالة تكمن في الحذر الدائم أثناء استخدام الهاتف الذكي أو الحاسب الشخصي حتى في حال تثبيت برنامج لمكافحة الفيروسات.

فيما يلي 4 نصائح تُساعدك على تجنب الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وفق ما اوردتها شبكة ” 24 ” الإماراتية :

تحديث نظام التشغيل والمتصفح

لأن الكثير من الفيروسات تأتي هذه الأيام من خلال تصفحك لبعض المواقع، فإن اعتمادك على متصفح قوي ومحدث لآخر إصدار سيساعدك في تجنب الكثير من المشاكل الأمنية، أبرزها عدم منح المخترقين إمكانية الوصول إلى تسجيلات الدخول التي قمت بها على المتصفح.

نفس الأمر ينطبق على نظام التشغيل، سواءً للهاتف الذكي كأندرويد وآي أو إس، أو للأجهزة الشخصية كويندوز وماك فاعتمادك على متصفح محدث لآخر إصدار في نظام تشغيل قديم يعتبر مجازفة أمنية كبيرة.

لذلك احرص دائماً على تحديث المتصفح أولاً بأول ولا تهمل هذه النقطة، فالتحديثات الجديدة للمتصفح تشمل دائماً بعض الإصلاحات والتحسينات الأمنية، وذلك إلى جانب تحديث نظام التشغيل إلى آخر إصدار.

فحص الملفات الجديدة

إن كنت تعتقد أن الخطورة كامنة في الملفات المخزنة على فلاشات USB فقط، فيجب أن تعيد النظر في ذلك.

أي ملف جديد من جهة خارجية ترغب بتخزينه على جهازك يجب أن تقوم بفحصه عبر برنامج لمكافحة الفيروسات، سواءً الملفات الجديدة التي ترغب بنقلها من الفلاش وأقراص التخزين الخارجية أو تلك التي تقوم بتلقيها عبر الإنترنت مثل المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيقات التواصل الفوري.

فمثلاً إن كنت ترغب بإضافة بطاقة تخزين مايكرو إس دي إلى هاتفك الذكي فاحرص على فحصها ببرنامج لمكافحة الفيروسات قبل استخدامها، وكذلك الحال بالنسبة للأقراص المستخدمة على الحاسب الشخصي.

نفس الأمر ينطبق على الملفات التي تقوم بتنزيلها من الإنترنت، فهي أيضاً يجب أن تخضع للفحص قبل أن تقوم بتشغيلها.

تجنب أزرار التنزيل الوهمية والنوافذ المنبثقة

قد تزور موقع معين، لتفاجئ بنوافذ لإعلانات منبثقة مثل تلك التي تخبرك بأنك الزائر رقم مليون وأنك سعيد الحظ للفوز بالجائزة الكبرى، طبعاً إن انخدعت بمثل هذه الأساليب فستصبح تعيس الحظ الأكبر في العالم بعد أن يتم حقن جهازك بالبرمجيات الخبيثة.

هذا الأمر يتكرر أيضاً مع أزار التنزيل الوهمية، فمثلاً إن كنت تزور المواقع المتخصصة بتنزيل البرامج أو الكتب أو الألعاب ستلاحظ وجود أزار التنزيل في كل مكان وهي للأسف أزار وهمية يُمكن أن تؤدي إلى تنزيل برمجيات ضارة على جهازك، لذا كن حذراً من هذه الممارسات ولا تعاود زيارة المواقع التي تتبع هذه الأساليب.

يُمكنك أن تفحص موثوقية المواقع من خلال أداة جوجل التي تعمل على اكتشاف المواقع غير الآمنة، فكل ما عليك فعله هو نسخ رابط الموقع ولصقه في الخانة المخصصة وستخبرك الأداة إن كان الموقع يتضمن محتويات غير آمنة.

اعتمد على المصادر الموثوقة

جميعاً يحتاج إلى تنزيل البرمجيات على حسابه الشخصي أو هاتفه الذكي، فهي مسألة لا يُمكن المفر منها.

ولكي تضمن تجربة تنزيل آمنة لهذه البرامج، فيجب عليك أن تعتمد على المصادر الرسمية فقط مثل الموقع الرسمي لمطور التطبيق أو من خلال متاجر التطبيقات الآمنة والموثوقة فقط، وتجنب التنزيل من المصادر المجهولة أو غير الآمنة مهما كانت الأسباب.

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