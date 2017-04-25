7 أشياء يجب أن تفعلها بعد سماع صوت المنبه

أظهرت دراسات أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يستيقظون مباشرة بعد سماع صوت المنبه، حيث غالبا ما ينامون لخمس أو 10 دقائق، قبل النهوض من فراشهم.

ولكن وفق ما ذكره خبراء فإن الاستيقاظ يجب أن يكون في الساعة السابعة صباحا، والقيام بسبعة أشياء بعد سماع صوت المنبه ليوم أكثر نجاحا وإنتاجية بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز :

1- التأمل: اقض بعض الوقت في التأمل وإعداد نفسك لليوم المقبل عليه، من خلال تصور كيف تريد يومك وماذا تريد أن تحقق فيه. هذا سيزيد من مستويات التركيز وسيقلل من التوتر.

2- ممارسة بعض التمارين: مارس بعض التمارين القصيرة مثل اليوغا، التي تساعد الجسم كله على الحركة.

3. قراءة أي شيء ملهم يعطي الطاقة الإيجابية من أجل زيادة معرفتنا وتنمية عقلنا.

4- شرب كوب ماء قبل تناول الفطور: هذا سيساعد على إزالة كل السموم التي تراكمت في جسمك خلال الليل، كما سيجعلك تشعر بالانتعاش.

5- حدد أهدافا: حدد كل صباح الأهداف التي تريد تحقيقها في ذلك اليوم، ولا تجعل أبدا يومك بدون هدف.

6- فكر في ثلاثة أشخاص يجعلونك تبتسم: هذا سيساهم في صعود الأوكسيتوسين (المعروف بهرمون الحب) إلى عقلك، مما سيساعدك على بدء اليوم بطريقة جيدة.

7- الغناء في الحمام: وهذا سيجعلك في مزاج جيد.

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