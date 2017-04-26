أردوغان : يجب تحرير سوريا من بشار الأسد حتى يظهر الحل .. و بوتين قال لي ” لا تفهمني خطأ أنا لست محامياً عنه ” !

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة مع رويترز اليوم الثلاثاء إن تركيا لن تسمح بتحول منطقة سنجار بشمال العراق إلى قاعدة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني وإنها ستواصل عملياتها العسكرية هناك وفي شمال سوريا “حتى القضاء على آخر إرهابي”

وقال إردوغان في مقابلة بالقصر الرئاسي في أنقرة “نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات وينبغي علينا اتخاذ خطوات ولقد أبلغنا الولايات المتحدة وروسيا بذلك والعراق أيضا”.

وتابع يقول “إنها عملية أبلغنا بها (رئيس إقليم كردستان العراقي مسعود) البرزاني”.

وقال إردوغان إنه يأسف لمقتل عدد من أفراد قوات البشمركة الكردية العراقية المنتشرة أيضا في سنجار خلال العملية التركية وأوضح أن التحرك التركي غير موجه إلى “البشمركة مطلقا”.

سورياً، قال إردوغان مرارا أنه لا يمكن التوصل إلى حل للصراع السوري في ظل بقاء بشار الأسد في السلطة.

وبين أن “الأسد ليس عنوانا لحل منتظر في سوريا. ينبغي تحرير سوريا من الأسد حتى يظهر الحل”.

وألمح الرئيس التركي أيضا إلى أن روسيا خففت من دعمها للرئيس السوري. وقال إردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال له: ” إردوغان لا تفهمني خطأ. لست أدافع عن الأسد ولست محاميا عنه’ هذا ما قاله. بوتين أبلغني بذلك”

وحول الموقف من أوروبا، قال إن تركيا ستعيد النظر في موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا استمرت في الانتظار أكثر من ذلك وإذا استمرت العقلية الحالية العدائية من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف أن القرار الذي اتخذته اليوم الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهي هيئة بارزة لحقوق الإنسان بوضع تركيا على قائمة متابعة “سياسي تماما” ولا تعترف به أنقرة. (REUTERS)

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