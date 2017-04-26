ألمانيا : ” بقرة مذعورة ” تعطل حركة القطارات بين مدينتين

أصيبت حركة القطارات على أحد خطوط السكك الحديدية في ولاية ألمانية بالشلل بسبب بقرة فرت مذعورة من عملية تقليم الحوافر، كما أحدثت البقرة خسائر مادية بقيمة آلاف اليوروهات.

وذكرت الشرطة الألمانية، أول أمس الإثنين، أن البقرة فرت أثناء تقليم حوافرها، ولم يفلح مالكها أو أصدقاؤه أو الشرطة في الإمساك بها، وراحت تتجول هناك وهناك على خط السكك الحديدية بالقرب من مدينة بوبلنجن بولاية شمال الراين فيستفاليا.

وتم إغلاق الخط الواصل بين نوفرينغن وهيرنبرغ لفترة مؤقتة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوقفت ساحة محاطة بسياج لركن السيارات، البقرة الطائشة التي كانت ما تزال ترفض الاستسلام، حتى قامت طبيبة بيطرية بتخديرها في النهاية، وتمت إعادتها إلى المزرعة.

وأحدثت البقرة البالغ عمرها عام واحد، خلال رحلة هروبها، أضراراً مادية بـ 4 سيارات، وبلغت قيمة هذه الأضرار 5000 يورو.

* الصورة تعبيرية

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