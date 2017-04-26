ألمانيا : تراجع معدل الاعتراف بطالبي اللجوء الأفغان

واصل معدل الاعتراف بطالبي اللجوء المنحدرين من أفغانستان تراجعه، في ألمانيا.

وقالت صحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية، أول أمس الإثنين، إن صافي معدل الاعتراف بلغ 47.9 % خلال أول شهرين من العام الجاري.

وتستند الصحيفة في ذلك إلى رد وزارة الداخلية الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني “بوندستاج”.

يذكر أن 77.6 % من طالبي اللجوء الأفغان حصلوا على حماية في ألمانيا في عام 2015، وتراجعت نسبتهم إلى 60.5 % في العام الماضي.

وانتقدت النائبة عن حزب اليسار بالبرلمان الألماني أولا يلبكه، ذلك في تصريحات خاصة للصحيفة ذاتها، وأوضحت أن تراجع معدل الاعتراف بالأفغان على الرغم من تدهور الوضع الأمني يعد “نتيجة للمبادئ التوجيهية السياسية، بتعزيز الترحيلات إلى أفغانستان وإرسال إشارة رادعة”. (DPA)

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