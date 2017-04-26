” إتش تي سي ” تعتزم إطلاق أول مسبار فضائي لتقنيات الواقع الافتراضي

يستمر الواقع الافتراضي في اكتساب المزيد من المساحة والاهتمام في كل مجالات الحياة البشرية الحديثة ، وتخطط شركة “#إتش_تي_سي” التايوانية لإطلاق قمر صناعي لدعم هذه التقنية، والذي سيسمح لسكان الأرض برؤية الفضاء بمساعدة نظارات الواقع الافتراضي.

وقد تم اختيار المشروع “S aceVR” من بين عدد من الأعمال المقترحة في إطار المسابقة الدولية “VR for Im act”، والتي بلغت قيمة جائزتها 10 ملايين دولار وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وقد درس مسؤولو إتش تي سي مقترحات المشاركين بعناية، واختاروا الأكثر إثارة من بينها.

وسيصبح المسبار الفضائي “S aceVR” أول مشروع يسمح للبشر العاديين بالشعور وكأنهم يسبحون على مدار كوكب الأرض.

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