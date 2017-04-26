إدلب : شهداء و جرحى جراء قصف طائرات بشار الأسد مخيماً للنازحين ( صور )

استشهد 6 مدنيين على الأقل، اليوم الأربعاء، وأصيب نحو 40 أخرين، بقصف جوي نظامي طال مخيماً للنازحين، قرب مدينة معرة النعمان، بريف إدلب الجنوبي.

وقال عبادة ذكرة، مسؤول مركز الدفاع المدني في معرة النعمان، لوكالة أنباء الأناضول، أن الهجوم تم بصواريخ مظلية، وأن حصيلة القتلى أولية، ومرشحة للارتفاع، نظراً لخطورة عدد من الإصابات.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني سارعت لانتشال المصابين والضحايا من تحت أنقاض الخيم، وتم إسعافهم لعدة مشاف ونقاط طبية قريبة.

وأوضح ذكرة أن المخيم المستهدف يقع في قرية “معراتة”، قرب مدينة معرة النعمان، وأنه يؤوي نحو 3 آلاف نازح من ريف حماة وأرياف إدلب وحلب.

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