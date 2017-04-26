إستشهاد ناشط إعلامي جراء قصف نظامي طال ريف إدلب

قال ناشطون في ريف إدلب، إن قصفاً جوياً أدى إلى استشهاد ناشط إعلامي في قرية الجانودية، الأربعاء.

وأشار الناشطون إلى أن الناشط الإعلامي “أحمد عرابي” الذي يعمل مع الهلال الأحمر القطري، استشهد جراء الغارة النظامية التي استهدفت أطراف القرية الواقعة في ريف جسر الشغور.

وأفاد زملاء لعرابي المنحدر من الأتارب، أنه كان من أوائل الناشطين الإعلاميين في مدينته.

وعرابي هو أيضاً مدير مكتب “تيوب رصد” في سوريا، وهي صفحة تنشر عبر موقع فيسبوك مقاطع مصورة ساخرة من الإعلام النظامي والعربي، كما يقوم كادرها بتصوير لوحات كوميدية في الداخل السوري.

عكس السير