إعلام النظام : الأردن يتجهز للزج بقواته في جنوب سوريا ضمن عملية ” أردنية أمريكية بريطانية ” مشتركة

قالت صحيفة “الثورة” التابعة للنظام، إن عمليات اردنية أمريكية بريطانية مشتركة على وشك الانطلاق للقضاء على “تنظيمات إرهابية” تتحرك على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية، وفقا لمصادر سياسية لم تسمها.

وأشارت الصحيفة، الاثنين، الى حديث أوساط دبلوماسية غربية عن إجراءات عسكرية وأمنية غير مسبوقة على طول الحدود السورية مع الأردن وإسرائيل تجري في الوقت الحالي.

ونقلت الصحيفة استنادا الى مصادر أخرى وصفتها بالـ”مطلعة” بأن “قوات عمليات خاصة” تقوم بمهمات قتالية تتواجد في المنطقة وتحديدا على طول جبهة جنوب سوريا بالقرب من هضبة الجولان.

وزعمت أن الأردن ربط، وعلى لسان مصادر رسمية، بين التحشيد العسكري غير المسبوق وبين مناورات “الأسد المتأهب” العسكرية الواسعة التي تبدأ في السابع من الشهر المقبل بمشاركة 23 دولة في الأردن.

وختمت بالقول إن أوساطاً سورية تشير إلى خطة باقتحام قوات مشتركة جنوب سوريا بدعم أمريكي وبريطانيا، وأن الأردن يجهز لإدخال قوات أردنية إلى جنوب سوريا في إطار تلك الخطة.

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