إنتر ميلان يفاضل بين 5 مدربين لخلافة بيولي

يبدو أن نادي #إنتر_ميلان الإيطالي لا يزال مصرا على التعاقد مع مدرب جديد لخلافة المدرب الحالي #ستيفانو_بيولي في الموسم المقبل، وذلك من أجل إعادة النيراتزوري إلى منصات التتويج.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن إدارة نادي إنتر ميلان رصدت 55 مليون يورو لإقناع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، أو الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنكليزي، بتولي مهمة تدريب النيراتزوري في الموسم المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن الصحيفة الإيطالية فإن إدارة الإنتر اشترطت الحصول على رد نهائي من كلا المدربين، خلال 33 أسبوع من الآن، حتى تتمكن من البحث عن اسم ثالث بشكل سريع في حال رفضهما الأمر، والتخطيط معه لطبيعة الانتقالات في الصيف المقبل.

وفي حال رفض الثنائي، فإن لوتشيانو سباليتي مدرب روما، وخورخي سامباولي مدرب إشبيلية، وليوناردو جارديم مدرب موناكو، سيكونون مرشحين لتولي تدريب الإنتر، في ظل استحالة استمرار المدير الفني ستيفانو بيولي، بعد النتائج المخيبة للفريق في الدوري الإيطالي وصعوبة مهمته في التأهل للدوري الأوروبي.

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