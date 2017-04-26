ابنة دي ماريا تجبره على تغيير طريقة احتفاله

كشف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني #أنخل_دي_ماريا، أنه غير طريقة احتفاله بالتسجيل إلى التظاهر بأنه يقوم بمكالمة تليفونية بناء على طلب من ابنته.

وكانت طريقة احتفال دي ماريا الدائمة هي تشكيل قلب بيديه في إشارة لزوجته وابنته، وقال دي ماريا في حوار مع الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: “طريقة الاحتفال الجديدة لأجل ابنتي”.

وصرح اللاعب: “بوجه عام لا أتواجد كثيراً في المنزل بسبب التدريب والمباريات والمنتخب، لهذا كل مرة أسجل فيها أقوم بالأمر.. نتحدث كثيراً على الهاتف، كانت ترغب في أن أفعل هذا، وحينما يطلب منك أبناؤك مثل هذه الأمور فعليك القيام بها”.

وعلى الرغم من أن الأطباء كانوا قالوا لدي ماريا وشريكة حياته أن ابنتهما ليس لديها فرص للحياة، عقب ولادتها مبكراً في 2013 بولادة قيصيرية، إلا أن الطفلة ميا خالفت توقعاتهم وهي في حالة جيدة الآن.

ويمر دي ماريا بمستوى جيد، إذ سجل 11 هدفاً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتحدث اللاعب أيضاً عن بداية الموسم السيئة بالنسبة له، وقال: “لم أبدأ الأمور بشكل جيد، لم أكن على قدر المستوى المطلوب، أعتقد أن اللعب في كوبا أمريكا ومباريات أخرى كان له أثره”.

وتابع دي ماريا: “في 2017 قضيت وقتاً مع عائلتي في الأرجنتين وشحنت طاقتي وبعد التفكير وجدت أنه يوجد شيء يجب أن يتغير وهكذا بدأت في تسجيل الأهداف وصناعتها وهذا أمر هام”. ( EFE )

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