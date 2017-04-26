الجبير من موسكو : لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا

بحث عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، مستقبل سوريا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو الأربعاء وقال بعد المحادثات إن الرياض لا تزال تعتقد إن بشار الأسد ليس “له مستقبل في سوريا”.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع لافروف إن الرياض ترغب في وضع حد لتدخل إيران في الشرق الأوسط.

وقال الوزير السعودي إن محادثات السلام السورية في آستانة عاصمة قازاخستان تسير جيداً، لكن لا حاجة لتوسيع قائمة المشاركين في المباحثات التي تجري بوساطة روسيا وإيران وتركيا.

ورغم الخلافات المعروفة بين موسكو والرياض بشأن دور الأسد قال لافروف، فإنه لا توجد خلافات غير قابلة للحل بين البلدين حينما يتعلق الأمر بالتوصل إلى حل للأزمة السورية. (REUTERS)

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