السعودية : الجهات الأمنية تلقي القبض على مقيم سوري موالي لبشار الأسد بعد أن ” أساء لشهداء الجيش السعودي “

قالت وسائل إعلام سعودية، إن الجهات الأمنية السعودية ألقت القبض على مقيم سوري “أساء لشهداء الجيش السعودي”.

وقالت صحيفة “سبق” السعودية، اليوم الأربعاء، إن “الجهات الأمنية بالرياض أوقفت مقيماً سورياً، على خلفية تغريدات مناوئة وإساءات للضباط السعوديين الذين استشهدوا في حادثة سقوط الطائرة العمودية في اليمن، عبر حساب يحمل اسمه”.

وأضافت: “أكدت المعلومات أن الجهات المعنية شرعت في التحقيق مع المقيم الذي يعمل في إحدى شركات المقاولات، لاستكمال الإجراءات اللازمة”.

وتبرأت الشركة التي يعمل فيها المقيم من ممارساته وغردت عبر حسابها على تويتر قائلة: “‏إشارة إلى التغريدات المسيئة والمنسوبة لأحد موظفي شركتنا، فإننا ندين ونستنكر أي تصرف يسيء لوطننا الغالي ولحكومتنا الرشيدة وجنودنا البواسل “.

وأضافت، بحسب الصحيفة: “‏تم استدعاء المذكور من قبل الجهات الأمنية المختصة وجار التحقيق معه ،‏قال تعالى ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”.

واختتمت بالقول: “‏الشركة تحتفظ بحقها القانوني والنظامي في ملاحقة من يسيء لسمعتها في وسائل التواصل الإجتماعي”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشركة قوله: “الشركة وفور تداول التغريدات بدأت في التحري والتحقق عن الموظف لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وتبين أنه يعمل في فرع الشركة بالرياض ، فيما قامت الجهات الأمنية باستدعائه للتحقيق واتخاذ اللازم حياله”.

وتداول ناشطون صورة لحساب السوري “نضال بكر” الذي تم القبض عليه، فيما تمكن مخترقون سعوديون (هاكرز) من اختراق الحساب وحذف محتوياته.

عكس السير