الصحة العالمية : توفير أول لقاح في العالم ضد ” الملاريا ” بحلول 2018

كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية ، ومن المقرر أن يبدأ تجريب اللقاح على الأطفال المصابين في كل من غانا وكينيا وملاوي بحلول العام المقبل.

وتشير التقارير إلى أن الملاريا تؤثر على أكثر من 200 مليون شخص جديد سنويا، ويموت حوالي نصف مليون سنويا بسبب المرض، ومعظمهم من الأطفال ، وسيتم اختبار اللقاح على 120 ألف طفل على الأقل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 شهرا، لمعرفة ما إذا كانت آثاره الوقائية التي ظهرت في التجارب السريرية ستصمد في ظل ظروف الحياة الحقيقية، حيث يعتقد أن حصول هذه الفئة العمرية على اللقاح يمكنه منع إصابة ما يقارب 4 من كل 10 أطفال بالملاريا.

كما يمكن للقاح أن يقلل من الحالات الأكثر حدة بمقدار الثلث، وكذلك خفض عدد الأطفال الذين يحتاجون للعلاج في المستشفيات وأيضا الذين يحتاجون لنقل الدم.

وسيتم اختبار اللقاح في غانا وكينيا وملاوي لأنها تسجل حالات مرتفعة للإصابة بالمرض، على الرغم من برامج الوقاية واللقاحات المتبعة فيها وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وسيحصل الأطفال على الجرعة المطلوبة من اللقاح مرة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر، تليها جرعة رابعة بعد 18 شهرا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التفاؤل الكبير بشأن العلاج الجديد، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه البلدان، ذات النمو الضعيف، قادرة على تقديم جرعات اللقاح الأربع اللازمة لكل طفل، خاصة وأن الجرعة الرابعة تعد الحاسمة في مرحلة الشفاء من المرض.

ويحفز اللقاح الذي يحمل اسم “RTS”، الجهاز المناعي ليهاجم الملاريا الطفيلية، وأوضحت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في بيان “إن إمكانية وجود لقاح للملاريا هو نبأ عظيم”، وأضافت إن “المعلومات التي سيتم جمعها خلال البرنامج التجريبي سوف تساعدنا على اتخاذ قرارات باستخدام اللقاح بشكل أوسع”، وتابعت أن “اللقاح سينقذ، إلى جانب وسائل مكافحة الملاريا الأخرى، عشرات الآلاف من الأرواح في أفريقيا”.

وتعتبر مناطق أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، الأكثر تضررا من هذا المرض، إذ كان من نصيبها 90% من إجمالي الحالات في العالم عام 2015، وتعد المبيدات الحشرية وتغطية الأسرّة بالشبك، هي وسائل الوقاية الرئيسية من المرض.

وبحسب المنظمة فإن الجهود العالمية لمكافحة مرض الملاريا أدت إلى انخفاض عدد الوفيات بنسبة 62%، بين عامي 2000 و2015، ومع ذلك فإن هذه التقديرات تستند إلى بيانات غير دقيقة في 31 بلدا أفريقيا، وبالتالي فإن الرقم الحقيقي غير معروف.

وتأمل منظمة الصحة العالمية في القضاء على الملاريا بحلول عام 2040، والجدير بالذكر أن شركة “GlaxoSmithKline” لصناعة الأدوية، هي القائمة على تصنيع اللقاح، ويجري تمويل المرحلة الأولى من المشروع التجريبي بـ49 مليون دولار من قبل “global vaccine alliance GAVI” و”UNITAID” و”Global Fund” لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.

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