العراق : النواب التركمان يعتزمون الطعن على قرار رفع علم الإقليم الكردي في كركوك

يعتزم النواب التركمان في البرلمان العراقي تقديم شكوى في المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) ضد قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم الإقليم الكردي على المباني الرسمية في المحافظة.

وقال النائب حسن توران “نحن كنواب تركمان سنقدم شكوى للمحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس محافظة كركوك بشأن رفع علم الإقليم على مؤسسات الدولة في المحافظة”.

وأضاف توران في تصريح للأناضول “نحن بصدد إعداد اللوائح القانونية وسنقدمها بصورة رسمية للمحكمة الاتحادية قريبا”.

ولفت إلى أن “التركمان سيسلكون جميع الطرق القانونية لإثبات أن قرار مجلس المحافظة مخالف للدستور، خاصة وأنه صدر بشكل أحادي من قبل الأعضاء الكرد”.

ونهاية الشهر الماضي، أصدر مجلس المحافظة قرارًا برفع علم الإقليم فوق المباني الحكومية في كركوك، رغم تحذير أممي من اتخاذ تلك الخطوة، كونها “تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والأثنية” في المحافظة التي تضم خليطًا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

فيما رد البرلمان العراقي بتصويته خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم والاكتفاء بالعلم العراقي فقط. (ANADOLU)

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