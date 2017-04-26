المغني البريطاني إلتون جون يلغي حفلات لإصابته بمرض جرثومي

ألغى النجم #إلتون_جون الحفلات التي كان من المرتقب أن يحييها في #الولايات_المتحدة في نيسان و أيار بسبب إصابته بمرض جرثومي “قد يسبب الوفاة” حيث يتعافى منه حاليا في منزله في #بريطانيا.

وأمضى الفنان البالغ من العمر 70 عاما ليلتين في قسم العناية الفائقة في المستشفى عند عودته في مطلع نيسان من جولة في #أميركا_الجنوبية، على ما جاء في بيان صادر عن مجموعة “موراي تشالمرز” وكيلته الإعلامية.

وأصيب النجم “باعياء شديد” خلال رحلة بين العاصمة التشيلية سانتياغو و لندن في 10 نيسان ونُقل إلى المستشفى فور وصوله إثر إلتقاطه ” عدوى جرثومية نادرة قد تسبب الوفاة”.

ولم يغادر إلتون جون، الذي بيعت أكثر من 250 مليون نسخة من أعماله في العالم، المستشفى إلا في 22 نيسان ، وهو يمضي حاليا فترة نقاهة في دارته بالقرب من ويندسور في غرب لندن.

وبحسب الأطباء، سيستعيد عافيته سريعا وسيتمكن من اعتلاء المسرح مجددا لإحياء حفلة مقررة في 3 حزيران في لندن. لكن بانتظار تعافيه، ألغيت الحفلات المبرمجة في الولايات المتحدة.

واعتذر الفنان في بيان من محبيه “الرائعين والأوفياء” وأشاد بالطاقم الطبي الذي اعتنى به جيدا. ( AFP )

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